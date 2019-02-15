Canon'dan ikinci full frame aynasız geldi: EOS RP

Japon fotoğraf teknolojileri üreticisi Canon, ikinci aynasız full frame aynasız fotoğraf makinesi EOS RP modelini duyurdu. Yeni model küçük gövdesi ile dikkat çekiyor.

Fotoğraf sektörünün köklü markalarından olan Canon, full frame yani tam boyutlu sensöre sahip aynasız fotoğraf makineleri konusunda oldukça geç kalmıştı. Tam boyutlu sensöre sahip ilk aynasız fotoğraf makinesini EOS R ismiyle geçen sene duyuran marka şimdi de ikinci modelini tanıttı.

EOS R platformu üzerinde geliştirilen EOS RP, aynen önceki modelde olduğu gibi objektif bayoneti olarak RF kullanıyor. Küçük bir dönüştürücü ile EF ve EF-S serisi objektiflerle de kullanılabilen bu bayonete 26 Megapiksel çözünürlüğünde bir sensör, Dual Pixel AF netlik sistemi, 4779 netlik noktası, saniyede 4 kare seri çekim hızı, 3 inç dokunmatik ve sağa doğru döndürülerek kullanıcının kendisini görmesini sağlayan ekran, 2.36 milyon piksellik dijital OLED vizör, 4K 25 fps video kayıt, Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikler sunuyor.

En küçük ve en hafif full frame aynasız: Canon EOS RP

Dünyanın en küçük ve en hafif full frame aynasız fotoğraf makinesi olarak duyurulan Canon EOS RP, önceki modelden farklı olarak profesyonel video üreticilerinin aradığı Canon Log özelliğine sahip değil. Fotoğraf makinesi önceki modelde olduğu gibi gövdede titreşim engelleme özelliğine sahip değil. Bu yüzden video kayıt gibi işler için bu özelliği bulunan objektiflerle kullanmak gerekiyor.

ABD fiyatı sadece gövde seçeneği ile 1299 dolar olarak açıklanan Canon EOS R, 24-105 mm F4 L IS USM objektifle beraber 2399 dolardan satın alınabilecek. Yeni modelle ilgili bir de tanıtım videosu yayınlayan Canon, fotoğraf makinesinin özelliklerini bu videoda anlatıyor:

Canon, EOS R ile çok fazla eleştiri almış ve bu model fiyatı ile üst düzey SLR modelleri ile karşılaştırıldığı için fazla satamamıştı. Canon EOS RP fiyatı ve özellikleri açısından biraz daha şanslı görünüyor. Ancak Sony'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı A6400 modelinin (ki o model full frame değil) karşısında ne yapacak bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.