Kamuoyunun gündemine Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi ve Tosunoğlu İnşaat Direktörü Uğur Tosunoğlu’nun tutuklanması ile gelen “Merkez Bankası Hizmet Binası Yapımı” ihalesi iptal edildi.

Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Ltd’nin itirazını değerlendiren Rekabet Kurulu, ihaleyi geçersiz kıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 785 milyon 34 bin 463 TL’lik ihalenin iptal sebebi, ihalenin kapanış tarihinden 1 gün önce kapanması olarak gösterildi.

Rekabet Kurulu, Merkez Bankası ihalesinin 4 Aralık 2024 tarihinde 2 gazetede yayımlanarak başladığını 8 Ocak 2025 tarihinde son bulduğunu ancak iki tarih arasında 34 iş günü olduğunu belirtti.

Kuruldan yapılan açıklamada ilgili yasanın ihalenin açılış ve kapanış tarihleri arasında 35 gün olacağı gerekçe gösterildi ve ihale iptal edildi.

Canseç: Rekabet Kurulu’nun kararına uyacağız…

Konuyla ilgili Haber Kıbrıs’a kısa bir değerlendirmede bulunan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç, Rekabet Kurulu’nun aldığı karar uyacaklarını söyledi.

Canseç “İhale yeniden açılacak mı?” sorusuna ise “O bizim karar vereceğimiz bir şey değil” yanıtını verdi.