Evinde ölü bulunan 27 yaşındaki Cansu Özkan’a otopsi yapıldı.

Ortaköy’de bugün saat 07:00 sıralarında 27 yaşındaki Cansu Özkan ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz haftalarda mide ameliyatı olduğu öğrenilen Cansu Özkan’ın otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı. Polis, Özkan’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceğini duyurdu.

Sabah kızını uyandırmaya giden annesi Ferdiye Sav tarafından yatağında ölü bulunan Cansu Özkan’ın herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

13/01/2020 16:57