Cansu Tosun kolundaki yara izinin hikâyesini anlattı!

2011 yılında çekilen 'Küçük Hanımefendi' dizisinde rol alan, ardından 'Kayıp Şehir' ve 'Bugünün Saraylısı'nda kamera karşısına geçen Cansu Tosun, şimdilerde 'Beni Sev' filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yalova’da çekimleri tamamlanan filmin ekibi, sette basın mensuplarını ağırladı. Başrol oyuncularından Cansu Tosun, film hakkında “İki kadın bir adamın arasında yaşanan aşk üçgenini anlatıyor içinde romantizm, dram, yer yer komedi her şey dozunda var” açıklamasını yaptı.

"KÖY HAYATI BANA GÖRE DEĞİL"

Çekimleri üç hafta süren filmin setinde kalan Tosun, “Köy hayatı hiç bana göre değil. Ben İstanbul’un o kaotik halini ve karmaşasını seviyorum bana heyecan veriyor” dedi. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel’i sette ağırlayan ünlü isim, oğlunun ilk set ziyareti olduğunu da söyledi.

"ANNELİK BENİ DAHA TATLI BİRİ YAPTI"

Anne olmanın hayatında neyi değiştirdiğini soran muhabirlere yanıt veren güzel oyuncu, “Annelik kendime güvenimi arttırdı hayata bakış açımı değiştirdi. Daha tatlı biri oldum. Erkan da çok ilgili ve iyi bir baba. Marsel bizim bir parçamız ve yol arkadaşımız. Biz de ona iyi bir yol arkadaşı olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Bir çocuğu yetiştirmek çok özveri isteyen bir iş tamamen vaktinizi ayırmanız gerekiyor. Öyle üç çocuk yapalım bakarız düşüncesiyle olmuyor belirli bir dönem tamamen ona ait olmanız gerekli” dedi.

Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan Cansu Tosun, “Tek çocuk bizim hayalimizdi. Gerçekleştirdik ama ilerisi ne gösterir bilemem tabi" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BİR YERE AİT OLMA HİSSİMİZ YOK"

Üç yıl aradan sonra yurt dışına bir diziye konuk oyuncu olarak giden Cansu Tosun, "Benim hep global çalışma hayallerim vardı onların peşine gitmeye de çalışıyorum. Başka bir dilde, başka bir coğrafyada başka bir ülkede oyunculuk yapmak çok heyecan verici. Ama genel olarak ben bir yere ait olma hissini taşımıyorum. Erkan da aynı şekilde. Sonuçta ben Almanya’ya göçen bir ailenin kızıyım zamanında dedem gitmiş. Erkan da Bulgaristan göçmeni. O yüzden biz ailece yerimizde duramıyoruz her yer bizimmiş gibi düşünüyoruz. Şimdi Marsel de bize benzemeye başladı. Keşfetmek bizi çok coşkulu hissettiriyor. Dünyadaki her yer hepimizin olmalı bence” şeklinde konuştu.

"KUSURLARIMLA GÜZELİM"

İki yaşında yaşadığı kazayı anlatan Tosun şöyle konuştu:

Kayseri’ye gitmiştik yer sofrasındaki kaynar süte kolumu sokmuştum. Kolumda o kazadan kalan bir yanık izim var. Hiç kapatmayı veya iyileştirmeyi düşünmedim çünkü ben onunla güzelim. O yara iziyle benmişim gibi hissediyorum. Bu düşüncemi de bir farkındalık projesi ile duyurmak istedim. Herkesin artık bu tek tip güzellik algısından çıkması lazım. Kimsenin görünüşünü toplum baskısı ve dayatması belirlememeli. Kim nasıl hissediyorsa öyle görünmeli.

"İNSANLARIN OLDUKLARI GİBİ GÜZEL OLDUKLARINI VURGULAMAK İSTEDİM"

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir AVM'de oğlu Marsel ile görüntülenen Cansu Tosun, kolundaki yara iziyle ilgili olarak, "Bir farkındalık projesi oluşturduk bununla ilgili. Günümüzde güzellik kavramı böyle tek tip olmaya başladı. İnsanların aslında kendilerini kusurları ile sevmelerini, oldukları gibi güzel olduklarını vurgulamak istedim. İnşallah izleyenler de sevmişlerdir bu açıklamalarımı. Kendilerine barışık haline doğru gitmişlerdir” demişti.

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24/09/2022 12:00