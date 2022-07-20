Cansu Tosun: Mutlu evliliğin sırrı bol kavga!

Ünlü oyuncu Cansu Tosun önceki gün kendi oluşturduğu markanın lansmanını gerçekleştirdi. Cansu Tosun samimi açıklamalarda bulundu.

Cansu Tosun modaya el attı ve Islandy adlı bir iç çamaşırı markası yarattı.Markasının tanıtımını önceki gün Emirgan’da bir mekanda yapan oyuncuya 2018’de evlendiği Erkan Kolçak Köstendil ile birlikteliği soruldu.

Tosun “Uzun süreli ve mutlu evliliğin sırrı bol kavga!” diye cevap verdi.

Cansu Tosun'u gecede yakın dostları yalnız bırakmadı.

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20/07/2022 13:43