Çantadan vahşet çıktı!

İrlanda'nın başkenti Dublin'den gelen son dakika haberine göre, 17 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni, parçalara ayrılmış bir biçimde, bir gün aralıklarla bulundu. Polis ekipleri olayı "katıksız vahşet" olarak nitelendirirken, olayla ilgili etraflı bir soruşma başlatıldı. Polisler gencin çete savaşlarında öldürüldüğünü düşünüyor. İşte tüyler ürperten olayla ilgili tüm detaylar...

Korkunç olay, İrlanda'nın başkenti Dublin'de meydana geldi. Keane Mulready-Woods, pazar günü ortadan kaybolmuştu. 17 yaşındaki çocuktan haber alamayan ailesi, polise haber verdikten sonra endişe içinde beklemeye başladı.

Dedektiflarin pazartesi günü yaptığı korkunç keşif ise tam anlamıyla kan dondurdu. Başkent Dublin'de bir çantanın içinde kesilmiş insan uzuvları bulundu.

Çanta, bir grup genç tarafından Pazartesi akşam saatlerinde Dunlin'in Coolock mahallesinde bulundu. Çarşamba günü ise Dublin'in Drumcondra bölgesinde bir arabanın alev alev yandığına dair polise ihbar yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir çanta daha buldu. Çantanın içerisinden kayıp gencin vücudunun diğer parçaları çıktı.

Kafası kesilmiş halde bulunan insan uzuvlarının, ailesi tarafından son olarak 12 Ocak Pazar günü saat 18.00 sırasında görülmüş olan 17 yaşındaki Keane Mulready-Woods'a ait olduğu ortaya çıktı.

Adli Tıp ekipleri, bulunan parçalar üzerinde yaptığı inceleme sonrasında, cesedin Keane Mulready-Woods'a ait olduğunu doğruladı.

İrlanda polisinden yapılan açıklamada, "Keane 17 yaşında bir genç. 12 Ocak'ta ortadan kaybolduktan sonra ondan kalanlar bugün bulundu. Onun başına gelen vahşi ve korkunç. Daha 17 yaşında bir çocuğa yapılanlar kabul edilemez." denildi.

"Şiddetin boyutu tarif edilemez seviyede. Soruşturmamızı Drogheda Polis Merkezi ile koordineli şekilde sürdürüyoruz. Bu olayın en kısa zamanda aydınlatılması için gereken ne varsa yapacağız." diyen polis şefi, "Unutulmaması gereken Keane'in sadece 17 yaşında bir çocuk olduğu. Hayatının henüz başında, kendine yön çizmeye çalışan bir genç olduğu ve ailesinden koparıldığı." ifalerini kullandı.

Suç mahali olarak belirlenen yerler, polis tarafından boşantıldı ve ekipler incelemeler yapmak üzere olay yerine geldi. Keane Mulready-Woods'un, öldürülme ve bulunma şekli nedeniyle İrlanda'daki çete savaşlarında katledildiği düşünülse de polis ekiplerinin elinde henüz somut kanıt bulunmuyor.

Cinayaet mahali olarak belirlenen noktalardaki güvenlik kameraları inceleniyor, gördü tanıkları sorgulanıyor.

16/01/2020 13:05