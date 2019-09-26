Capital Bank lider tamamladı
Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.
26/09/2019
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Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.
Capital Bank farklı kazandı: 6-0
Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam C Grubu’nda Capital Bank ile Türk Bankası gruplarındaki son maçlarına çıktılar. Lider Capital Bank, Türk Bankası’nı 6-0’lık net bir skorla mağlup ederek, 12 puanla C Grubu’nu zirvede tamamladı.
C Grubu Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y Av. P
1-Capital Bank 4 4 0 0 38 4 34 12
2-Garanti BBVA 3 2 0 1 11 16 -5 6
3-Asbank 3 1 0 2 11 15 -4 3
4-Türk Bankası 4 1 0 3 8 17 -8 3
5-TEB 4 1 0 3 14 30 -16 3
Maç Programı:
26 Eylül Perşembe:
Novabank-T.Halk Bankası
27 Eylül Cuma
Koopbank-KKTC Merkez Bankası
Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank