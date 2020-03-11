CapitalBank Korona Virüs Tehdidine Karşı Hazırlıklı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede 5 kıtaya yayılan Korona Virüsün ülkemizde de pozitif sonuç veren vakalarının tespitinden sonra, Capitalbank Acil Eylem Planını devreye sokmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun tarafından yapılan yazılı açıklamada; ülke içinde yaşanması olası bir karantina durumunda, müşterilerinin zarar görmemesi ve finansal ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanabilmesi için, henüz Internet veya Mobil Şube erişimi olmayan müşterilerinin vakit kaybetmeden şubelerine başvurarak veya www.capitalbank.com.tr web adresineden ulaşabilecekleri “Internet Sube” vasıtasıyla Capitalbank Dijital Kanallarına erişim kodlarını temin etmeleri tavsiye edildi. Capitalbank Risk Yönetmeliğine uygun ve müşteri taleplerine göre yüksek teknoloji ve güvenlik tedbirleriyle, dünya trendlerine gözetilerek hazırlanan Capitalbank Dijital Bankacılık kanalları sayesinde müşterilerin 24 saat kesintisiz fatura ödemeden, havaleye, kredi kartı işlemlerinden para çekmeye kadar tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ifade edildi.

Capitalbank’ta kullanılan teknoloji sayesinde, ihtiyaç durumunda operasyonların aksamaması için belirli pozisyonlardaki personelin uzaktan erişim imkanı verilerek olası evden çalışma senaryolarına karşı hazırlıklı olduğu belirtildi. Personel sağlığının temini için; büyük toplantıların iptal edildiği, ekstra temizlik tedbirlerinin alındığı, yurtdışı ziyaretlerinin ertelendiği açıklandı. Konunun uzmanları doktorlarla işbirliği yaparak personele bilgilendirme toplantıları da organize ettiklerini belirten Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, bu salgından en az zararla kurtulmak için soğukkanlı ve akılcı tedbirlerin bir an önce tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması gerektiğini belirtti

11/03/2020 11:59