Cardplus, 2022’ye güçlenerek ve büyüyerek girdi

KKTC’de 2006 yılından itibaren kartlı ödeme hizmetleri ve bankalara takas hizmeti sunan ve “Cardplus” marka ismi ile faaliyet göstermekte olan “Starcard Banka Kartları Merkezi Ltd.” yoluna güçlenerek devam ediyor.

Cardplus 16’ncı yılında, Kıbrıs İktisat Bankası’nın da POS, ATM ve tüm kartlarının sisteme dahil olmasıyla, sağladığı güvenli hizmet anlayışı hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.

Kesintisiz teknolojik yatırımlarıyla dijital ödeme sistemlerine yön veren Cardplus, Kıbrıs İktisat Bankası’nın üye olmasıyla KKTC halkına sunduğu hizmet ağını genişletmiş ve sektördeki gücünü daha da artırdı.

Dünyadaki teknolojik yatırımları takip ederek Kıbrıs’ta ilklere imza atan Cardplus, en geniş ATM ağı, pos kullanımı, kredi kartı tercihi ile ülkedeki tek ödeme sistemleri şirketi olarak yoluna dikkati çekiyor.

KIBRIS İKTİSAT BANKASI İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Cardplus Yönetim Kurulu’nun Kıbrıs İktisat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter ve banka Genel Müdürü Olgun Önal’ın katılımıyla yakın geçmişte imzalanan anlaşma sonrasında İktisat Bank müşterileri de Cardplus markası kartları kullanmaya başladı.

TOKAY: HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay yaptığı açıklamada, Kasım ayı içerisinde İktisat Bankası’nın geçiş süreci ve imza töreninin başarıyla tamamlandığını, bundan sonraki süreçte İktisat Bankası ödeme hizmetlerinin Cardplus markası ve sistemleri üzerinden sağlanacağını belirtti. Tokay ayrıca, İktisat Bankası’nın Cardplus ailesine katılmasını mutlulukla karşıladıklarını aktardı.

Mine Tokay Kıbrıs İktisat Bankası gibi güçlü bir kurumun Cardplus markasına inanarak aynı çatı altına gelmesinin kart merkezine yaşattığı gururu aktarırken, sözlerine şöyle devam etti:

“Cardplus markası daha da güçlenmiş ve 2022 yılına büyüyerek girmiştir. 8 bankaya verilen kredi kartı, pos ve atm hizmetlerinin dokuzuncu banka ile daha geniş bir yelpazede tüm ülkeye ulaşmasını sağlanacak. Cardplus markası, KKTC üzerindeki tüm yerel bankalara Türkiye’deki BKM örneğine benzer ödeme hizmetleri sunabilecek tek şirket olarak ön plana çıkmıştır. Cardplus markası dünya standartlarında yenilenen teknolojik alt yapısı ve hizmet anlayışıyla çalışmaya, düzenli kampanyalarla müşterilerini sevindirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya 2022 yılında da devam edecektir.”

Bu habere tepkiniz:



01/02/2022 15:52