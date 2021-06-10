Cardplus, Devlet Hastanesi’ne Yardımlarına Devam Ediyor

Cardplus’tan Nöroloji Bölümü’ne klima tedariki yapıldı

Cardplus, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Nöroloji Bölümü’nün yapılacak olan yenileme çalışmalarına destek amacıyla bölümün klima tedariğini gerçekleştirdi. Nöroloji Bölüm Şefi Dr. Leman Ergüven klima yardımı sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında, 2 yıla yakın süredir dünyada ve ülkemizde devam eden pandemi koşulları sırasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümü’nün Covid merkezine dönüştürüldüğünü, covid merkezinin taşınması ile nöroloji servisinin yerine döndüğünü ifade etti. Ergüven, bu geri dönüşle birlikte bölümü yenileme çalışması başlattıklarını ifade ederek bu yenileme sürecinde Cardplus’ın yaptığı bu değerli desteğin onlar için çok önemli olduğunu dile getirdi. Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay da uzun yıllardır Devlet Hastanesi ile iş birliği içerisinde olduklarını, süreç içerisinde Hastaneye ATM desteği, Ana giriş peyzaj düzenlemesi, Hızır 112 Merkezinin inşaasının gerçekleştirildiğini belirterek; şimdi de Nöroloji bölümünün yenilenmesinde destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Tokay, pandeminin bize sağlığın ne kadar öncelikli ve önemli olduğunu gösterdiğini kaydederek doktorlar ve tüm sağlık çalışanları ile sağlık sisteminin önemini hatırlattığını söyledi. Toplum için yararlı olacak yardımlarda herzaman kurumlarla işbirliklerinin ellerinden geldiğince devam edeceğini aktaran Mine Tokay, Bölüm şefi Dr. Leman Ergüven ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Bu habere tepkiniz:



10/06/2021 11:49