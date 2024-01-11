Cardplus’ın Büyük Kutlaması: 18. Yıl Yeni Yıl Kampanyası Heyecanı!
Cardplus, 18 yıllık başarılı yolculuğunu kutlamak adına düzenlediği özel "Yeni Yıl Kampanyası" ile kredi kartı sahiplerini büyük bir heyecana sürükledi.
11/01/2024
Cardplus, 18 yıllık başarılı yolculuğunu kutlamak adına düzenlediği özel "Yeni Yıl Kampanyası" ile kredi kartı sahiplerini büyük bir heyecana sürükledi.
Aralık ayı boyunca Cardplus kredi kartıyla gerçekleştirilen harcamalar, muazzam ödüllerle taçlandı.
Cardplus'ın 18. yılını kutlamak üzere başlatılan kampanya, 01 Aralık - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Cardplus kredi kartı ve Cardplus poslarından yapılan 1000 TL ve üzeri alışverişleri kapsadı. Katılımcılara her alışverişleri için özel şans numaraları verildi.
Bu heyecan verici kampanyanın doruk noktası, 4 Ocak 2024 tarihinde Cardplus Genel Müdürlük binasında noter Enver Sedat SİMAVİ'nin denetiminde yapılan çekilişle belirlenen 90 talihliyle yaşandı.
Kazananlar arasında 18 kişiye 1000 TL, 18 kişiye 2000 TL, 18 kişiye 3000 TL, 18 kişiye 4000 TL ve 18 kişiye 5000 TL olmak üzere toplamda 270.000 TL değerinde ödül dağıtıldı.
Cardplus, ödülleri talihlilerin kredi kartlarına yansıtarak onları bu özel kampanya ile daha da mutlu etti.
Cardplus'ın 18. yıl kutlamaları, sadık kullanıcılarına duyulan teşekkürün bir ifadesi olarak öne çıktı.
Büyük ödüller, Cardplus'ın müşteri odaklı ve yenilikçi hizmet anlayışının bir yansıması olarak öne çıkarken, kazananlarına muhteşem bir yeni yıl başlangıcı sunmayı hedeflediği de belirtildi.
Cardplus, 2024 yılı boyunca da müşterilerini memnun etmeye devam ederek sektördeki lider konumunu korumayı amaçlıyor.
18 kişiye 5000TL
1180741 TEZER ARIF
1192348 ALI ÖZCAN RENDE
1216916 DÜRİYE MUSİOĞLU
1173144 AVŞAR KUTALMIŞ
1207039 VASFİYE TUNABOYLU
1226203 UMUT KORKUTER
1166370 MUSTAFA ERKANT
1191544 CEMAL TOMBUL
1185350 DARYA TOSUNCUK
1187254 HÜDAVERDİ KAVAZ
1167123 ZEREN MUNGAN
1215063 ERGÜN ULUÇHAN
1193008 EVREN BEDEOĞLU
1166822 MEHMET ÖZLÜSES
1173343 OLGUN SERDEN
1171584 PAVLE KAJAEVI
1221916 ENGİN ARSLAN
1220356 OLGUN ERDENAY
18 kişiye 4000TL
1232403 HAKAN DEMİRTAŞ
1179789 UMUT SELÇUKLU
1208359 RAMADAN SEMİR
1212458 SEVİL SÖNMEZ
1167530 YASEMIN ÇANGAR
1232603 OLGA LAPUTINA
1182450 NURCAN AMCA
1162316 MUSTAFA DENYALI
1201678 HASAN TÜCCAR
1199453 AHMET ÇAKMAK
1220281 DENKTAŞ DAĞYARAN
1173604 NESRİN ÖZKAYALI
1217892 KEMAL BELEVİ
1210567 ERTAN YILDIZ
1203945 ZEKİYE OYLUM
1233644 GARY JOHN PERRING
1163580 ALAN MICHAEL SCALES
1230617 TOLGA TÜFEKCI
18 kişiye 3000TL
1163531 HÜLYA AYBARS
1196923 MERTSAN ÇAKIRLI
1186458 HÜSÜN TABUR
1186431 FIGEN SERTBAY
1164845 NAZLI ÇIÇEK
1231750 NURTEN ÖZÜNALP
1187483 HASAN YASAKCI
1230959 SEVDA GÜNDÜZ
1228028 IZZET TEKMAN
1184905 EBRU BAYIKOĞLU
1211759 CEMALİYE ÖZKAN
1197580 MÜSTEYDE IRIKOĞLU
1166187 ABDULHADI TOPALOGLU
1222587 MİNE GÜÇLÜER
1166191 EMRAH GÜRKESKİN
1179254 ALİ ALİOĞLU
1184261 EMİR ALİ TATLIDİL
1185720 OSMAN YORUCU
18 kişiye 2000TL
1221381 HATİCE TEKDEMİR
1162950 EROL ŞENSOY
1201809 BURAN ATAKAN
1169864 EVRİM KARACAMERT
1216880 PEMBE GÜL GÜREN
1165187 RECEP VUDALI
1178442 ÜLFET ERSOY
1228037 YASIN ÇIFTÇI
1212521 MUSTAFA AKAY REFİKOĞLU
1183597 BUKET KÖSE
1177709 METİN DEMİRCİ
1198827 SEVAL HISIM KARARLI
1219584 ALİ YAZGI
1171957 SİBEL KAYMAKAMOĞLU
1191718 EMRAH AKSÜT
1233995 METİN BORAN
1179873 ALİ ÖZTUNÇ
1195932 MEHMET DİKER
18 kişiye 1000TL
1207288 UTKU ACISU
1183217 İKBAL PARALİK
1194520 YUSUF ÖZENCİ
1189119 MUZAFFER KARABETÇA
1200348 ŞENİZ ALPCAN
1160462 CAHİT YETKİLİ
1233443 AHMET BİRSÖZ
1190088 RAMADAN YARKAN
1191721 GÜZİN NOLAN
1205570 HÜSEYİN SELÇUKLU
1175247 YUSUF AKAN
1215016 ZEHRA YÜRÜR
1191386 INNA PAŞA
1229185 AYLA ALANLI
1225774 AHMET ÇUKUROVALI
1208705 SERGHEI FRANJEV
1189591 SALIH MURAT ÇAGDASER
1167550 EMEL GARDİYANOĞLU