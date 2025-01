Cardplus’tan 20. Yılında Müşterilerine Özel Sürprizler!

Cardplus, 2025 yılında 20 yıllık başarı yolculuğunu müşterilerine özel hazırladığı benzersiz kampanyalarla kutluyor. Hem geçmişin gururunu hem de geleceğe yönelik vizyonunu yansıtan bu kutlama dönemi, kullanıcıları hayallerine bir adım daha yaklaştırmayı amaçlıyor. 01 Aralık 2024 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında sürecek kampanyalarla alışveriş yapan tüm Cardplus kullanıcıları için kazanma şansı doğuyor. Cardplus’ın 20. yılına özel bu fırsatlara katılmakta geç kalmayın!

Hayallerinize Ulaşın: BMW X1 Yolculuğu Başladı!

Bu yılın en heyecan verici kampanyalarından biri, BMW X1 XLINE çekilişi! Cardplus kartınızla, Cardplus POS’larından yapılacak her 1000 TL ve üzeri alışveriş size bir şans numarası kazandırıyor. Bu kampanya sayesinde, prestijli bir BMW X1 sahibi olma fırsatı elde edebilirsiniz. Çekiliş, Haziran 2025’te noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hayalinizdeki araca ulaşmak için Cardplus dünyasına katılmanız yeterli!

Her Hafta Bir iPhone: 20 Hafta Boyunca Kazanma Şansı!

20 haftalık uzun bir maraton… Her hafta bir iPhone kazanma heyecanı! 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan Cardplus kullanıcıları, her hafta düzenlenecek çekilişle iPhone sahibi olma fırsatını yakalıyor. 21 Nisan 2025’e kadar sürecek bu kampanyada, her Pazartesi bir kazanan açıklanacak. Siz de alışveriş yapın, her hafta yeni bir şans yaratın!

Cardplus’tan Hediye Yağmuru: Tam 140 Şanslı Kazanan!

20. yıla özel Hediye Yağmuru kampanyası ile tam 140 kişi birbirinden değerli hediyeler kazanacak. 7 farklı kategoride toplam 140 ödül sunan bu özel kampanya, Haziran 2025’te noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle sahiplerini bulacak.

İşte kazandırılacak hediyeler:

• 20 adet Apple iPad

• 20 adet Beko Türk Kahvesi Makinesi

• 20 adet Beko Buharlı Ütü

• 20 adet Beko Airfryer

• 20 adet Beko Elektrikli Süpürge

• 20 adet Beko 43 inç Android TV

• 20 adet Stanley Termos

Cardplus, sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda kullanıcılarına avantajlar, hayaller ve fırsatlar sunan bir yaşam partneri. 20 yıllık güven dolu yolculuğunda, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunarak sektörde bir öncü olmayı başardı. Şimdi, bu başarıyı Cardplus kullanıcılarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak ve bu heyecan dolu fırsatlara dahil olmak için www.card-plus.net adresini ziyaret edin.

Cardplus ile hayallerinizi gerçekleştirin. 20. yıl coşkusunu birlikte kutlayalım!