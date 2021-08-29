Caretta caretta ısırdı

Türkiye’de Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek sahilinde perşembe günü tekne turuna çıkan gruptaki kadın, denize girdikten kısa süre sonra bacağından ısırıldı.

Diz altı kaval kemiğinde büyük yara oluşan kadın tekneye alınarak hastaneye götürüldü. Uzmanlar, ısırığın caretta caretta türü deniz kaplumbağasına ait olduğunu bildirdi. Bölgede 20 yıldır kaptanlık yapan İlknur Asar, Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat’ı aradığını belirterek, “Fuat Hoca, caretta ısırığı olduğunu söyledi. Göcek koylarında bugüne kadar çok fazla bu tip vakalara rastlanmıyordu. Bu yıl anladığım kadarıyla aşırı tekne yoğunluğu hayvanları agresifleştirdi ve beslenmeleri konusunda da sıkıntı yaşamaya başladılar" dedi.

HIZ SINIRLANDIRILMALI

Göcek koyları için teknelerin hızıyla ilgili sınırlandırma getirilmesi gerektiğini belirten kaptan İlknur Asar, şöyle konuştu: “Aşırı süratli araçlar ve yoğun tekne trafiği hayvanların dengesini tamamen bozdu. İleriki dönemlerde bu vakalarla daha çok karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Kaplumbağalar ve deniz canlılarıyla ilgili gündeme gelen olayların yine yegane sebebi insan. Hayvanlar bu denizde yüzyıllardır yaşıyor, besleniyorlar kendi ortamlarında. Ne zamanki insanlar aşırı yoğunlukla onların alanlarını sınırlandırdı, hayvanların psikolojisi bozuldu. Onlar bunu ayırt edemeyecek durumda ve yüzen her şeyi besin kaynağı görüyor.”

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29/08/2021 09:30