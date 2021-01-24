Caretta carettalara sahip çıkmıyoruz….
Adamızın sembolü haline gelen ve koruma altında olan Carretta carettalar ihmal edilmeye devam ediyor.
24/01/2021
Geçtiğimiz günlerde ölü olarak Kocareis sahilinde bulunan Caretta caretta görenleri üzüntüye boğdu.
Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaşın görüntülediği yetişkin Caretta caretta ölüm nedeni bilinmezken, kabuğunun üzerindeki boya ile boyanmış X işareti görenlerde soru işaretlerine neden oluyor.
Öte yandan Caretta carettalar, adamızda koruma altında olan bir tür.