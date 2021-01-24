Caretta carettalara sahip çıkmıyoruz….

Adamızın sembolü haline gelen ve koruma altında olan Carretta carettalar ihmal edilmeye devam ediyor.

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24/01/2021

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Caretta carettalara sahip çıkmıyoruz….

Geçtiğimiz günlerde ölü olarak Kocareis sahilinde bulunan Caretta caretta görenleri üzüntüye boğdu.

Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaşın görüntülediği yetişkin Caretta caretta ölüm nedeni bilinmezken, kabuğunun üzerindeki boya ile boyanmış X işareti görenlerde soru işaretlerine neden oluyor.  

Öte yandan Caretta carettalar, adamızda koruma altında olan bir tür.

24/01/2021 11:08
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TAGS: kıbrıs, caretta caretta, kocareis, haberkibris
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