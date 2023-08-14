Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş son hali ile gündem oldu

İşte Benim Stilim yarışmasına katılmasının ardından popüler hale gelen ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te hostes olarak yer alan Emel Özkızıltaş, son hali ile gündeme geldi. Birçok estetik işlem için ameliyat masasına yatan Emel Özkızıltaş adeta bambaşka biri oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Özkızıltaş'ı görenler gözlerine inanamadı.

Bir dönemin en çok izlenen yarışma programlarından İşte Benim Stilim'de yer almış olan Emel Özkızıltaş, farklı konuşma tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Sonrasında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, ekranlarda boy göstermeye devam etti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve her paylaşımıyla olay olan Özkızılta, son hali herkesi şaşırttı. Geçirdiği estetik operasyonla adeta bambaşka birine dönüşen Özkızıltaş'ı görenler tanımakta zorlandı.

Sosyal medya kullanıcıları Özkızıltaş hakkında "Ne kadar değişmişsin", "Bu ne güzellik", "Çok asil bir kadın" ve "Tanıyamadım" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Emel Özkızıltaş'ın son hali;