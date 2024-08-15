Carlo Ancelotti'den çarpıcı Mbappe iddiası

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Kupa zaferi sonrası Mbappe hakkında; "Mbappe bu sezon 50 golden fazlasını da atabilir. O kaliteye sahip bir oyuncu." dedi.

UEFA Süper Kupa'da Real Madrid, Atalanta'yı ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi. Milli futbolcu Arda Güler 88. dakikada oyuna girdi.

Zaferin ardından Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

Ancelotti açıklamasında; "Mbappe bu sezon 50 golden fazlasını da atabilir. O kaliteye sahip bir oyuncu. Mbappe bugün iyi oynadı. Takımla birlikte uyum sağladı." dedi.

Eflatun-beyazlılarda yeni transfer Kylian Mbappe ilk resmi maçında ilk golünü attı.