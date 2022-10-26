Carlo Ancelotti'nin gözü onda!

Tottenham Hotspur forması giyen Güney Koreli yıldız Heung Min Son, yeni bir maceraya atılabilir.

Sport 1'de yer alan habere göre Tottenham'dan ayrılmaya sıcak bakan Son, Real Madrid'in radarında. Haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Güney Koreli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

7 yıldır Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncunun olası transferi için 75 ile 90 milyon euro arası bir bonservis ödenebileceği de yazıldı.

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26/10/2022 10:24