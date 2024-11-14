Carlot Auto Tırmanma Yarışları Şampiyonu belirleyecek

Carlot Auto sponsorluğunda yapılacak yarışlar, Kaplıca-Kantara arasındaki yolda gerçekleştirilecek.

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14/11/2024

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Carlot Auto Tırmanma Yarışları Şampiyonu belirleyecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası dördüncü ve beşinci yarışları 17 Kasım 2024 Pazar günü yapılıyor. Carlot Auto sponsorluğunda yapılacak yarışlar, Kaplıca-Kantara arasındaki yolda gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu hafta sonu tamamlanıyor. Carlot Auto sponsorluğunda iki yarış olarak yapılacak organizasyonla sezon tamamlanacak. Kaplıca-Kantara arasında hazırlanan parkurda yapılacak yarışlar için yol 10.00’da kapanacak. 10.30’da “Kantara Uzun” olarak bilinen etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek. Ardından “Kantara Kısa” olarak bilinen etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek ve yarış takribi 16.00’da son bulacak. Kantara Restaurant meydanında Servis alanının kurulacağı ve ödül töreninin de burada yapılacağı açıklandı.

 

Şampiyonlar belirlenecek

Bu yıl ilginin oldukça arttığı şampiyonaya seyircilerin de ilgisiyle kalabalık organizasyonlar hayata geçiriliyor. 3 yarışı geride kalan ve 2 yarış olarak planlanan organizasyon şampiyonluk açısından çok önemli. Böylece Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışları da oldukça heyecanlı geçecek. Carlot Auto’nun yarış sponsorluğu yanı sıra; Tuning Torch, Polaris, Gen Power, Near East Bank, GoPro, Limon Fatura Ödeme Platformu, İkas Süpermarket, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Avenue Dereboyu, Sportface, Eurol ve Basel Energy’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda Deniz Denner ile Loucas Christoforou arasında şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Toplamda 18 ekibin mücadelesine sahne olacak yarışta seyirciler adrenaline doyacak.

 

Kayıt Listesi ise şu şekilde:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

Denner Racing Team

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer EVO

E2

2

2

Jiklas Racing Team

Loucas Christoforou

 

Talex

E1

3

3

Jiklas Racing Team

Andreas Christofou

 

Crosskart

E1

4

4

B.Topçu Racing Team

Kemal Topçuoğlu

Hakkı Kerem

Honda Civic AWD

E2

5

5

Carlot Racing Team

Hüseyin Şüküroğlu

Şükrü Büyükhüseyin

Mitsubishi Lancer EVO9

E2

6

6

Tuning Torch Racing

Görkem Eren

Onur Gani

Nissan Silvia

E4

7

7

NEU Drift Racing Team

Ahmet Öksüzoğluları

Erdaş Uçaner

Nissan Silvia

E4

8

8

B.Topçu Racing Team

Behiç Topçu

Ahmet Demiray

Honda Civic

E3

9

9

Sistem Co Racing Team

Ömer Karanfil

Gökhan Bolatçıoğlu

Mitsubishi Lancer EVO6

E2

10

10

 

Salih Çelikkaya

İbrahim Çelikkaya

Subaru Impreza

E2

11

11

Team YAN YAN

Ahmet Bağrıaçık

Hakan Bağrıaçık

Nissan Skyline

E4

12

12

Team YAN YAN

Yaşam Karakurt

Ali Kutluhanlar

Toyota Soarer

E4

13

14

Tuning Torch Racing

Kürşat Güdül

 

Nissan Silvia

E4

14

15

Tuning Torch Racing

Ömer İlhan Sayar

Hayrettin Bardak

Nissan Silvia

E4

15

16

Carlot Racing Team

Hasan Karlıtaş

Vedat Coşar

Honda Civic

E3

16

17

Team YAN YAN

Cengizhan Güngör

 

Mazda Rx-7

E4

17

18

 

Behiç Kantepe

 

Nissan Silvia

E4

18

19

 

Jale Kuset

 

Citröen C2

E3

 

14/11/2024 18:47
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TAGS: Carlot Auto
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