Carlot Auto Tırmanma Yarışları Şampiyonu belirleyecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası dördüncü ve beşinci yarışları 17 Kasım 2024 Pazar günü yapılıyor. Carlot Auto sponsorluğunda yapılacak yarışlar, Kaplıca-Kantara arasındaki yolda gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu hafta sonu tamamlanıyor. Carlot Auto sponsorluğunda iki yarış olarak yapılacak organizasyonla sezon tamamlanacak. Kaplıca-Kantara arasında hazırlanan parkurda yapılacak yarışlar için yol 10.00’da kapanacak. 10.30’da “Kantara Uzun” olarak bilinen etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek. Ardından “Kantara Kısa” olarak bilinen etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek ve yarış takribi 16.00’da son bulacak. Kantara Restaurant meydanında Servis alanının kurulacağı ve ödül töreninin de burada yapılacağı açıklandı.

Şampiyonlar belirlenecek

Bu yıl ilginin oldukça arttığı şampiyonaya seyircilerin de ilgisiyle kalabalık organizasyonlar hayata geçiriliyor. 3 yarışı geride kalan ve 2 yarış olarak planlanan organizasyon şampiyonluk açısından çok önemli. Böylece Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışları da oldukça heyecanlı geçecek. Carlot Auto’nun yarış sponsorluğu yanı sıra; Tuning Torch, Polaris, Gen Power, Near East Bank, GoPro, Limon Fatura Ödeme Platformu, İkas Süpermarket, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Avenue Dereboyu, Sportface, Eurol ve Basel Energy’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda Deniz Denner ile Loucas Christoforou arasında şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Toplamda 18 ekibin mücadelesine sahne olacak yarışta seyirciler adrenaline doyacak.

Kayıt Listesi ise şu şekilde:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 Denner Racing Team Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer EVO E2 2 2 Jiklas Racing Team Loucas Christoforou Talex E1 3 3 Jiklas Racing Team Andreas Christofou Crosskart E1 4 4 B.Topçu Racing Team Kemal Topçuoğlu Hakkı Kerem Honda Civic AWD E2 5 5 Carlot Racing Team Hüseyin Şüküroğlu Şükrü Büyükhüseyin Mitsubishi Lancer EVO9 E2 6 6 Tuning Torch Racing Görkem Eren Onur Gani Nissan Silvia E4 7 7 NEU Drift Racing Team Ahmet Öksüzoğluları Erdaş Uçaner Nissan Silvia E4 8 8 B.Topçu Racing Team Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda Civic E3 9 9 Sistem Co Racing Team Ömer Karanfil Gökhan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer EVO6 E2 10 10 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza E2 11 11 Team YAN YAN Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline E4 12 12 Team YAN YAN Yaşam Karakurt Ali Kutluhanlar Toyota Soarer E4 13 14 Tuning Torch Racing Kürşat Güdül Nissan Silvia E4 14 15 Tuning Torch Racing Ömer İlhan Sayar Hayrettin Bardak Nissan Silvia E4 15 16 Carlot Racing Team Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic E3 16 17 Team YAN YAN Cengizhan Güngör Mazda Rx-7 E4 17 18 Behiç Kantepe Nissan Silvia E4 18 19 Jale Kuset Citröen C2 E3