Carlton genç bayanlar ligi yapıldı

Federasyonumuz tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı CARLTON GENÇ BAYANLAR LİGİ 17.12.2023 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Gençler liginde ikinciliği Güneş Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Lefkoşa Badminton Kulübü alırken, N&F Cyprus Sport Akademi de dördüncü oldu.

17 Aralık 2023 saat 09.00‘da başlayan Carlton Genç Bayanlar Ligi saat 16.30’da oynanan final maçları ile tamalandı ve ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Federasyon Başkanımız Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada Genç Bayanlar liginin tamamlandığını, ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti. Ayrıca bu yıl lige sponsor olan Anıl Spor Direktörü sayın Engin Anıla da teşekkür etti.

CARLTON GENÇ BAYANLAR BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. GÜNEŞ SPOR KULÜBÜ

3.LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ

4.N&F CYPRUS SPORT AKADEMİ