Carlton Genç Erkekler Badminton Ligi

Badminton Federasyonu Gençler Liginin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 10 Aralık 2023 tarihinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan Genç Erkekler Ligi için takımların saat 09.00 da salonda hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Bu yıl Gençler Badminton Liginin ismini CARLTON Genç Bayan-Erkek Ligi olarak değiştirildiğini Ligimize İsim sponsoru olan ve Badmintona verdiği destekten dolayı gençler liginin isminin Anıl Spor aracılığı ile CARLTON Gençler Ligi olarak devam edeceğini belirten Deniz, Genç Erkekler Liginin 7 takımla oynanacağını ve tek devreli oynanacak grup (2grup) maçları sonucunda ilk ikiye kalan takımların yarı finale çıkacağını ardından oynanacak final ve üçüncülük maçları ile de sıralamanın belli olacağını söyledi. Federasyon Başkanımız Deniz yeni yıldızların çıkacağına inandığı CARLTON Gençler Badminton Liginde mücadele edecek sporculara ve takımlara başarılar diledi.

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