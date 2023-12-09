Carlton Genç Erkekler Badminton Ligi

ads ads ads ads
09/12/2023

ads
Carlton Genç Erkekler Badminton Ligi


Badminton Federasyonu Gençler Liginin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 10 Aralık 2023 tarihinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan Genç Erkekler Ligi için takımların saat 09.00 da salonda hazır olmaları gerektiğini belirtti. 
Bu yıl Gençler Badminton Liginin ismini CARLTON Genç Bayan-Erkek Ligi olarak değiştirildiğini Ligimize İsim sponsoru olan ve Badmintona verdiği destekten dolayı gençler  liginin isminin Anıl Spor aracılığı ile CARLTON Gençler Ligi olarak devam edeceğini belirten Deniz, Genç Erkekler Liginin 7 takımla oynanacağını ve tek devreli oynanacak grup (2grup) maçları sonucunda ilk ikiye kalan takımların yarı finale çıkacağını ardından oynanacak final ve üçüncülük maçları ile de  sıralamanın belli olacağını söyledi.  Federasyon Başkanımız Deniz yeni yıldızların çıkacağına inandığı CARLTON Gençler Badminton Liginde mücadele edecek sporculara ve takımlara başarılar diledi.

09/12/2023 18:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Carlton
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.