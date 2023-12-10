Carlton Genç  Erkekler Ligi yapıldı



Federasyonumuz tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı CARLTON GENÇ ERKEKLER LİGİ 10.12.2023 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Gençler liginde ikinciliği China Bazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Lefkoşa Badminton Kulübü alırken, Badminton Severler Spor Kulübü de dördüncü oldu.



10 Aralık 2023 saat 09.00‘da başlayan Carlton Genç Erkekler Ligi saat 14.00’da oynanan final maçları ile tamalandı ve ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.



Federasyon Başkanımız Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada genç erkekler liginin tamamlandığını, ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti. Ayrıca bu yıl lige sponsor olan Anıl Spor Direktörü sayın Engin Anıla da teşekkür etti.

CARLTON GENÇ ERKEKLER BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ

3.LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ

4.BADMİNTON SEVERLER SPOR KULÜBÜ