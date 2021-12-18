Carmel fırtınası dolayısıyla turuncu alarm verildi

Carmel’in bu akşam 21:00’dan Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor

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18/12/2021

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Carmel fırtınası dolayısıyla turuncu alarm verildi

Bu akşam saatlerinden itibaren Kıbrıs’ı etkisi altında alması beklenen “Carmel” isimli hava olayı sebebiyle Güney Kıbrıs’ta turuncu alarm veridi.

Rum haber kaynakları, şiddetli fırtına ve yoğun yağışlara sebep olması beklenen “Carmel” fırtınası dolayısıyla turuncu alarm verildiğini bildirdiler.

Rum meteoroloji dairesi, Carmel’in bu akşam 21:00’dan Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini belirtirken halkı su baskınlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

18/12/2021 17:32
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TAGS: carmel, fırtına
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