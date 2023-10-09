Çarpıcı anket: Stresten uzaklaşmak için bunları yapın

İngiltere’de hizmet veren bir e-ticaret şirketinin yaptığı anket çalışmasında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, stresi azaltmak için gündelik işlerini yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı anket çalışmasında, insanların yüzde 31’i bitki ve bahçe işleriyle uğraştığını söylerken, yüzde 28’i ise yeni yıkanmış çamaşırları kurumaya asmayı tercih ettiğini dile getiriyor.

Ankete katılanların yüzde 18’i ise sakinleşmek için elektrikli süpürge ile evi temizlemeyi tercih ettiğini duyurdu. Araştırmaya katılanların yüzde 6’sı ise kendi masa ve taburesini monte etmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Ankete katılanlar arasında en çok yapılan “aktivite” ise çay veya kahve hazırlamak oldu. Ankete katılanların yüzde 49’unu bu yönde bir açıklama yaptı. Psikolog Dr. Lisa Dorn, “İnsanların basit ve gündelik işleri sakinleştirici bulması çok ilginç. Gündelik işler, beyinde endorfin salgılanmasına sebep oluyor olabilir. Endorfin seviyesini yükseltmek moralinizi artırır ve endişeyi azaltır” dedi.