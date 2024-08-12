Çarpıcı araştırma: Çekici insanlar daha uzun yaşıyor

Arizona Eyalet Üniversitesi ve Austin'deki Teksas Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1957'den 2022'ye kadar 8.300'den fazla Wisconsin lise öğrencisini takip eden uzun süreli bir çalışmanın verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, ömür boyu topladıkları sağlık verilerinin yanı sıra yıllık fotoğraflarını da topladılar ve bağımsız hakemlerden bu fotoğrafları çekicilik açısından derecelendirmelerini istediler.

Katılımcıların dış görünüşleri en çekiciden en çekici olmayana doğru altı kategoriye ayrıldı. Araştırmacılar ayrıca Ulusal Ölüm Endeksi'ni kullanarak grupta 2022'ye kadar gerçekleşen ölümleri karşılaştırdılar ve takip süresi sonunda örneklemdekilerin neredeyse yarısının hayatını kaybettiğini buldular.

Çekicilik açısından altı kategorinin en altındaki kişilerin ölme olasılığı, ortadaki dört sıralamada yer alan kişilere göre yüzde 16,8 daha fazlaydı. Ortadaki dört sıralama ile en çekici olanlar arasındaki ölüm oranında ise bariz bir fark görülmedi.

"SOSYAL ETKİLEŞİM FAKTÖRÜ DE GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden sosyal bilimci Connor Sheehan ve Austin Teksas Üniversitesi'nden ekonomist Daniel Hamermesh, yayımlanan makalelerinde, "Yüz çekiciliği ile uzun ömür arasındaki ilişki hakkında çok az şey biliniyor. Ancak çekicilik, altta yatan sağlığın göstergesi olabilir ve kritik sosyal tabakalaşma süreçlerini sistematik olarak yapılandırır."

"Genel olarak, yüz çekiciliği en az çekici olarak derecelendirilen kişilerin, ortalama veya yüksek olarak derecelendirilenlere kıyasla yaşam boyu daha yüksek bir ölüm riskine sahip olduğunu bulduk." diye yazdı.

Çekiciliğin doğrudan uzun ömürlülüğü etkilediği gösterilmemiş olsa da, bir etkisi olabileceğini, örneğin daha yakışıklı insanların daha sağlıklı olabileceğini, Dr. Sheehan, Arizona Eyalet Üniversitesi'yle yaptığı röportajda açıkladı.

Uzman, "Çekicilik doğrudan uzun ömürlülüğü etkileyebilir, çünkü yapılan önemli araştırmalar çekiciliğin genetik bir bileşene sahip olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Dr. Sheehan ayrıca, daha çekici insanların daha fazla kazandığını, öğretmenleri tarafından daha iyi muamele gördüğünü, suç işlemeye daha az meyilli olduğunu ve suç işlediklerinde daha hafif cezalar aldığını gösteren kapsamlı sosyal bilim çalışmaları bulunduğunu da kaydetti.

Dr. Hamermesh de, çirkin yüzlerin insanların daha az sağlıklı olduğunun bir işareti olabileceği konusunda hemfikir olsa da, simetrik yüzlerin hastalıklarla daha iyi mücadele edebilen insanları işaret ettiğini, ancak bunun daha olası açıklamasının "sosyal etkileşim" olduğunu söyledi.

Araştırma Social Science and Medicine dergisinde yayımlandı.