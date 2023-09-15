Çarpıcı araştırma: Kalpleri durduktan 1 saat sonra bile bilinçleri açık çıktı

Kalp krizinden sağ kurtulanları takip eden ABD’deki bir çalışma, kalp masajı uygulanan kişilerin yaklaşık yüzde 40’ının hatıralara, rüya gibi deneyimlere veya etraflarında olup bitenlere dair bir algıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.Araştırmacılar, bu süreçlerin “bir kişi öldüğünde ne olduğuna dair sistematik bir araştırmaya kapı açabileceğini” yazdı.

Ek olarak bulgular, kalbi yeniden başlatmak ve beyin hasarlarını önlemek için yeni tedavilere ilham verebilecek.

Araştırmada yer alan ve New York’taki NYU Langone’da yoğun bakım doktoru olan Dr. Sam Parnia, “Doktorlar uzun süredir, kalbin oksijen sağlamayı durdurmasından yaklaşık 10 dakika sonra beynin kalıcı hasara uğradığını düşünse de, çalışmamız şunu buldu: Beyin, devam eden kalp masajıyla iyileşme belirtileri gösterebilir.”

“Bu, anıların ve beyin dalgası değişikliklerinin, ölüme yakın deneyimler olarak adlandırılan evrensel, ortak unsurların işaretleri olabileceğini gösteren ilk büyük çalışmadır.” dedi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Perşembe günü Resuscitation dergisinde yayınlanan çalışma, Mayıs 2017 ile Mart 2020 arasında kalp krizi geçirdikten sonra ABD ve İngiltere’deki 25 hastanede hayata döndürülen 567 hastayı inceledi. Ancak yalnızca yüzde 10’dan azı hayatta kaldı.

Hayatta kalan 53 kişiden araştırmacılar 28’iyle görüştü. Katılımcıların beyin dalgası aktivitelerine baktılar ve belirli görüntü ve sesleri hatırlayıp hatırlayamadığını test ettiler. Kalp masajı sırasında hastalara kulaklık taktılar ve tablet kullanarak 10 resim ve üç kelime (elma, armut ve muz) gösterdiler.

28 katılımcıdan yalnızca biri kelimelerin sırasını doğru bir şekilde hatırladı, görüntüleri ise hiçbiri hatırlayamadı.

11 kişi, yeniden canlandırılırken en azından biraz bilinçli olduklarını gösteren anılara veya algılara sahip olduklarını bildirdi.

Bazı hastalar ise polis tarafından kovalanmak ya da yağmura yakalanmak gibi rüya şeklinde deneyimleri hatırladı.

Araştırmacılar, bulguların “aynı zamanda kalbi yeniden başlatmanın veya beyin hasarlarını önlemenin yeni yollarına rehberlik edebileceğini ve nakil için çıkarımlarda bulunabileceğini” yazdı.

Ekip, ölüme yakın deneyimler ve kalp durmasından sonra yeniden hayata dönmenin uzun vadeli etkileri üzerine daha fazla araştırma yapmayı planlıyor.