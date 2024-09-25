Çarpıcı araştırma sonuçları yayınlandı… İyi hissetme çabası daha çok hasta ediyor

Küresel bir ankete katılan 15.000'den fazla yetişkinin neredeyse üçte ikisi, sağlıklı görünme konusunda "bunaltıcı toplumsal beklentiler" hissettiğini söyledi.

Uzmanlar, baskının insanların hayatlarında eksik olan şeylere odaklanmalarına neden olduğu konusunda uyararak, bunun tükenmişliğe yol açtığını söylüyor.

Araştırmalar, bunun daha çok genç nesilleri etkilediğini, 20'li yaşlardaki kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal baskı hissetme olasılığının 60 yaş üstündekilere göre iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

DÖNGÜ HALİNDE DEVAM EDİYOR

Bir spor giyim markası tarafından toplanan veriler, insanların yüzde 53'ünün sağlıklı olmak için ne yapılması gerektiği konusunda çok fazla çelişkili bilgi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

2024 Küresel Refah Raporu'nda, "Kendimizi sürekli bir döngünün içinde buluyoruz. İyi olmak için ne kadar çok baskı hissedersek, kendimizi o kadar kötü hissediyoruz."

"Bu döngü üç temel baskı noktası tarafından körükleniyor: gerçekçi olmayan toplumsal beklentiler, çelişkili bilgiler ve tek başımıza hareket ettiğimiz hissi." ifadeleri yer aldı.

BUNLARI YAPIN

Bunun yerine sosyal medyaya ara vermek, meditasyon yapmak, gün içerisinde vücudunuzu hareket ettirmek, doğada vakit geçirmek veya sosyalleşmek için fiziksel aktivitede bulunmak gibi döngüyü kırmaya yardımcı olacak eylemler öneriliyor.

Veriler, grup fitness derslerine katılan kişilerin yüzde 15, meditasyon yapanların yüzde 9, iş ve özel hayatlarında sınırlar koyanların ise yüzde 13 daha fazla refah bildirdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, yavaş yavaş, ulaşılabilir hedefler koymanızı, refah arayışını stresten ziyade bir neşe ve beklenti kaynağına dönüştürmenizi tavsiye ediyor.