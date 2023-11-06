Çarşamba sabah yer yer sis bekleniyor...

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06/11/2023
Çarşamba sabah yer yer sis bekleniyor...

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Çarşamba sabah yer yer sis bekleniyor...

Meteoroloji Dairesinin haftalık tahminlerine göre, bu hafta hava sıcaklığı 27-30 derece dolaylarında seyredecek, çarşamba sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Daire’den yayımlanan rapora göre, 13 Kasım'a kadar, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenirken,hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

06/11/2023 14:13
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TAGS: hava sıcaklığı , Meteoroloji Dairesi
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