Çarşamba ve Perşembe yer yer yağmur bekleniyor
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36 derece
02/09/2019
HK
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Çarşamba ve Perşembe öğleden sonraları yer yer hafif sağanak bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Eylül’ü kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle parçalı bulutlu olacak, Çarşamba ve Perşembe öğleden sonraları yer yer hafif sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 29-32 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.