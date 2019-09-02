HABER KIBRIS

ad

Çarşamba ve Perşembe yer yer yağmur bekleniyor

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36 derece

ads
02/09/2019
HK

ads
Çarşamba ve Perşembe yer yer yağmur bekleniyor

Çarşamba ve Perşembe öğleden sonraları yer yer hafif sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Eylül’ü kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle parçalı bulutlu olacak, Çarşamba ve Perşembe öğleden sonraları yer yer hafif sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36 derece,  sahillerde 29-32 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, hava durumu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.