Çarşıdan aldı 7 TL, eve geldi 600 bin TL

İngiltere’nin Hertfordshire kontluğundan bir adam, kermesten 1 sterlin (7 TL) değerinde bir vazo aldı. Üzerinde Çince yazılar olan vazoyu internetten satışa çıkardı. Bir anda vazo için verilen fiyat teklifleri yarışa dönüştü. Şaşıran sahibi, hemen bir müzayede salonuna gitti. Burada antika uzmanına vazoyu gösterdi.

SARAYA ÖZEL ÜRETİM

Sworders Müzayedesi yetkilileri, vazonun çok nadide bir eser olduğunu anladı. Vazo, Çin’in 18. yüzyıl hükümdarı İmparator Qianlong için yapılmıştı. Ve bizzat İmparator’un sarayına özel üretilmişti. Vazonun değerinin en az 80 bin sterlin (yaklaşık 600 bin TL) olduğu hesaplandı. Vazo, 8 Kasım’da açık artırmaya çıkacak. (Posta)