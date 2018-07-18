CAS çalışanları Başbakanlık önünde

Bir grup Cyprus Airport Services (CAS) çalışanı şirketin yaşatılması istemiyle dün Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlık önünde eylem yaptı.

CAS çalışanları, Sendikal Platform ile birlikte bugün Başbakanlık önünde eylemlerini sürdürecek.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü oplantısı sonrasında CAS konusunda beklenen açıklamanın yapılmaması üzerine eylemlerine son veren çalışanlar, bugün yeniden Başbakanlık önünde eyleme gideceklerini açıkladı.

Çalışanlar, kendilerine destek sözü verdiğini söyledikleri Sendikal Platform ile birlikte bugün Başbakanlık önünde eylemlerini sürdürecek.

Sendikal Platform, hükümetin yaptığı zamları protesto etmek için bugün Başbakanlık önünde sendikaların yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapacağını duyurmuştu.

Bir grup CAS çalışanı 9 Temmuz’da da Başbakanlık önünde oturma eylemi başlatmış ve Başbakan’ın açıklaması üzerine eylemi kaldırdıklarını açıklamışlardı.