HABER KIBRIS

CAS Çalışanları Başbakanlık önünde eylem başlattı

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26/06/2018

CAS Çalışanları Başbakanlık önünde eylem başlattı
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Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin çalışanları, işten durdurulacakları gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem başlattı.

Yer hizmeti veren iki şirketten biri olan ve 130 civarında çalışanı bulunan CAS'ın, hizmet verdiği hava yolu şirketi kalmadığı gerekçesiyle işten durdurmaya gideceği açıklanmıştı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, geçen hafta Meclis’te yaptığı konuşmada, CAS’ın şu anda hiçbir müşterisi bulunmadığını, 130 çalışanı olan şirketi ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bunlar arasında personelin devlette istihdamının asla olmayacağını, KTHY’de yapılan yanlışın tekrarlanmayacağını söylemişti.

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TAGS: Cyprus Airport Services
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