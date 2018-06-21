CAS çalışanları eylem yaptı

CAS çalışanları Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Yaklaşık 100 CAS emekçisinin toplandığı eylemde, eylemciler davul ve düdüklerle seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Eylemde, CAS çalışanları okudukları basın açıklamasının ardından Başbakanlık önüne siyah çelenk astılar. Başbakanlık önündeki eylemlerini tamamlamalarının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde de kısa bir eylem yapan CAS emekçileri, eylemlerine Ercan Çemberi’nde devam edecekler.