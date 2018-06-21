HABER KIBRIS

CAS çalışanları eylem yaptı

ads
21/06/2018

CAS çalışanları eylem yaptı
ads

CAS çalışanları Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Yaklaşık 100 CAS emekçisinin toplandığı eylemde, eylemciler davul ve düdüklerle seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Eylemde, CAS çalışanları okudukları basın açıklamasının ardından Başbakanlık önüne siyah çelenk astılar. Başbakanlık önündeki eylemlerini tamamlamalarının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde de kısa bir eylem yapan CAS emekçileri, eylemlerine Ercan Çemberi’nde devam edecekler.

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: cas, eylem, kthy
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems