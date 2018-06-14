CAS Çalışanlarının Maaşları Pazartesine kaldı

45 gündür maaş alamayan CAS çalışanı bayramı da parasız geçirecek.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Maliye Bakanı Serdar Denktaş CAS çalışanın maaşlarının Pazartesi sabah 09.30 itibarı ile hesaplarına yatırılacağını söyledi.

“ÜZGÜNÜM”

Denktaş “Verdiğim bir sözü elde olmayan nedenlerle istediğim saatte yerine getirememiş olmaktan dolayı üzgünüm. Pazartesi sabah 09.30 itibarı ile CAS çalışanlarının hesaplarına yatırılmak üzere bu katkı CAS hesabına yatırılacaktır” dedi

ESKİ YÖNETİCİLERLE İLGİLİ SOUŞTURMA BAŞLATILACAK

Serdar Denktaş CAS’ı bu kötü duruma düşüeren eski yöneticilerle ilgili soruşturmanın derhal başlatılacağını açıklayarak “Tüm uğraşımıza rağmen gerçekleştirilemeyen bu ödeme için Hükümetimiz adına üzüntümü tekrar ifade etmek isterim. Pazartesi sabah itibariyle bu sorunu çözmüş olacağız.” Dedi.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:

Geçmiş CAS yönetiminin ciddi hataları nedeniyle kapanma noktasına yeniden getirilen şirketin çalışanlarına bayram öncesi Mayıs ayı maaşlarının ödenebilmesi için çalışma başlattığımızı dün duyurmuştum. Nitekim dün öğle saatlerinden itibaren bu konuda yoğun bir çaba içerisine girdik. Her türlü imkanı zorlamamıza rağmen maalesef 431 bin TL tutarındaki çeki ancak şu an itibarı ile çıkartabildik. Verdiğim bir sözü elde olmayan nedenlerle istediğim saatte yerine getirememiş olmaktan dolayı üzgünüm. Pazartesi sabah 09.30 itibarı ile CAS çalışanlarının hesaplarına yatırılmak üzere bu katkı CAS hesabına yatırılacaktır. Şirketi bu kötü duruma düşüren ama hala daha yalan yanlış bilgilerle şirket çalışanlarını aldatmaya çalışan eski yöneticilerle ilgili soruşturma da derhal başlatılarak sonuçlandırılacaktır. Tüm uğraşımıza rağmen gerçekleştirilemeyen bu ödeme için Hükümetimiz adına üzüntümü tekrar ifade etmek isterim. Pazartesi sabah itibariyle bu sorunu çözmüş olacağız.