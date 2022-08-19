Casemiro, Manchester United yolunda

Brezilyalı orta saha oyuncusu Carlos Henrique Casemiro, 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'den ayrılıp İngiltere'nin Manchester United takımına gitmeye hazırlanıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da deplasmanda Celta Vigo'ya karşı oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında Casemiro'nun ayrılmak istediğini doğruladı.

Ancelotti, "Bu sabah Casemiro ile konuştum. Yeni fırsatları, meydan okumaları denemek istiyor. Ben ve kulüp, Casemiro'nun bu kulübe verdiklerini ve karakterini bildiğimizden onun bu isteğini anlayışla karşılıyoruz. Onun bu arzusuna saygı göstermeliyiz." dedi.

Casemiro'nun Manchester United'a transferi konusunda görüşmelerin devam ettiğini, henüz resmi bir şey olmadığını kaydeden İtalyan teknik adam, "Şu anda Real Madrid'in oyuncusu ama ayrılma isteği belli. Bir anlaşma sağlanırsa, onu değiştirecek kaynaklarımız var. Bu mevkide 6 futbolcumuz var ve bütün sezonu geçirmeye yeter. Bizim hedefimiz tüm kupalarda mücadele etmek ve bunu Casemiro ile veya onsuz en iyi şekilde yapacağız." şeklinde konuştu.

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19/08/2022 22:09