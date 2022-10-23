Casemiro ManU'yu ipten aldı! Chelsea tam 'bitti' derken...
Geçtiğimiz hafta Tottenham'ı deviren Man Utd, Chelsea deplasmanından eli boş dönmek üzereyken Casemiro sahne aldı.
23/10/2022
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Man Utd'ı konuk etti.
Geçtiğimiz hafta Tottenham'ı deviren ve son günlerde de Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bırakan ManU, Chelsea deplasmanından 1 puanla döndü.
İlk yarısı 0-0'la geçilen maçta ev sahibi Chelsea, 87. dakikada Jorginho'nun penaltısı ile 1-0 öne geçti. Maviler, tam 'kazandık' derken sahne alan Casemiro, attığı golle Manchester United'ın yenilgisini önledi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından puanını 21 yapan Chelsea, 4. sırada kendine yer buldu. Man Utd ise 20 puanla 5. sırada kaldı.