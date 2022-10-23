Casemiro ManU'yu ipten aldı! Chelsea tam 'bitti' derken...

Geçtiğimiz hafta Tottenham'ı deviren Man Utd, Chelsea deplasmanından eli boş dönmek üzereyken Casemiro sahne aldı.

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23/10/2022

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Casemiro ManU'yu ipten aldı! Chelsea tam 'bitti' derken...

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Man Utd'ı konuk etti.

Geçtiğimiz hafta Tottenham'ı deviren ve son günlerde de Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bırakan ManU, Chelsea deplasmanından 1 puanla döndü. 

İlk yarısı 0-0'la geçilen maçta ev sahibi Chelsea, 87. dakikada Jorginho'nun penaltısı ile 1-0 öne geçti. Maviler, tam 'kazandık' derken sahne alan Casemiro, attığı golle Manchester United'ın yenilgisini önledi ve mücadele 1-1 sona erdi. 

Bu sonucun ardından puanını 21 yapan Chelsea, 4. sırada kendine yer buldu. Man Utd ise 20 puanla 5. sırada kaldı. 

23/10/2022 10:52
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TAGS: Man Utd, Chelsea,
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