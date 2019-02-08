Caşgir: Tiyatro izlerken yemek yenilmez

Tiyatro sanatçısı Cevahir Caşgir sosyal medya üzerinden isyan etti. Caşgir, tiyatro oyunu sırasında yemek yiyen bir aileyi eleştirdi, “Tiyatro’da piknik yapılmaz” dedi. İşte Caşgir’in o paylaşımı:

Oyun izlemeye coluk çocuk gelip! Ki hadi bırakacak kimse yok diye geldiniz tamam ama en ön sıraya yerleşip üstüne ailecek poşeti yere serip kocaman halleyleri bir lokmada yemek nasıl nasıl nasıl bir cehalettir. Çok utanıyorum şuan ama durum bu. Çocuk acıktı hadi ona da kabul binbir utançla çocuğun ağzına bir sokum bir şey sokmak bile bir yere kadar kabul edilir bir şey olacakken gözümüzün içine baka baka yemiş yemek ve ve ve buna ara biter bitmez!!!! sahneye girdiğimiz anda şahit olmak.

İnanılmaz!

Zaten 20 kişi seyirci varken ve en ön sırada oturuyorken sizi nasıl görmeyiz! Sizi nasıl duymayız. Ve siz nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsunuz....

Gerçekten utanıyorum....

Yazık. Emeğimize yazık...

İşimize duyduğumuz aşka yazık...

Ayıp ve günah...

Sonsuz duygu karmaşası yaşıyorum şuan !!

Susturun beni!