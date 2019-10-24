Casino İşletmecileri Birliği’nden Gazi’ye güçlü destek

Kuzey Kıbrıs’ta vatani görevini yaptığı sırada talihsiz bir kaza sonucu başından yaralanan Erkay Yıldız’ın sağlığına kavuşabilmesi için verdiği mücadele devam ediyor. Bir dizi ameliyatın ardından gelinen son noktada önemli bir beyin operasyonuna girecek olan Erkay Yıldız’a Casino İşletmecileri Birliği’nden de destek geldi.

TSK’dan emekli olan tabip komutanlar tarafından gönüllü olarak GATA Hastanesi’nde gerçekleştirilecek beyin ameliyatı için 27 Ekim gecesi Girne Anfi Tiyatro’da bir etkinlik düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs’ın ünlü sanatçısı Ziynet Sali’nin de sahne alacağı gecede elde edilecek tüm gelir Erkay Yıldız’a bağışlanacak.

24/10/2019 18:59