Casinolarla ilgili tartışma kime hizmet ediyor?

Devlet ipleri ele alır, düzenler ve denetler

Yıllardır siyaset hiçbir alana etkin müdahalede bulunamıyor ama hayat da devam ediyor.

Dünyada ve çevremizde olup bitenler her gün sistemimizi biraz daha demode kılıyor.

Bu gidişatı tersyüz etmek için devlet idaresini doğru felsefe üzerine inşa etmemiz gerekiyor.

Kamu reformunun kalbi işte burada atıyor.

Yıllardır devlet idaresindeki paradigmasal dönüşüm bir türlü tamamlanamadı.

Devletin düzenleme ve denetleme kapasitesini artırmak işin püf noktasıdır.

Düzenleyemediği her alanda yasaklardan medet uman özgüven yoksunu yapı aynen varlığını sürdürüyor.

Elektronik haberleşmede sorun mu var?

Yatırımları engelleyelim…

Yükseköğretimde nitelik sorunu mu baş gösterdi?

Yeni üniversite açılmasını yasaklayalım…

Şans oyunlarıyla ilgili sosyal riskler mi var?

Ya kapatalım ya yasaklayalım…

Elektrikte, telefonda, tarımsal ürünlerde serbestleşme başımızı mı ağrıtacak?

Yasaklar devam etsin…

Ama hayat durağan değil.

Casinolarla ilgili tartışmaya bir de bu açıdan bakmakta yarar var.

Ortada somut bir gelişme var:

Güneyde yıllardır konuşulan oldu ve bir Casino açıldı.

Güneydeki idare sosyal ve ekonomik riskleri bertaraf etmek için yasağı kaldırıp denetimli bir sistem kurdu.

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın doğal olarak temsil ettiği sektörün bakış açısına göre kaygılarını dile getirdi.

Ve Kıbrıslı Türklerin Casinolara girişiyle ilgili de bir öneri yaptı:

“Yasaklardan medet ummayalım, denetim mekanizmaları kuralım”…

Çünkü güneyin yasağı kaldırarak bertaraf ettiği risklerin şimdi gelip bizi bulması ihtimali doğmuş durumda.

Bu önerinin ciddiyetle değerlendirilmesi gerekiyor.

Herhangi bir konuyu ele alırken makroekonomik göstergeleri iyileştirme, devletin mali yapısını güçlendirerek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlama ve eşitlik ilkesi uyarınca yurttaşların karşı karşıya kaldığı sosyal risklerin bertaraf edilmesine katkıda bulunma gibi bir ana vizyonla hareket edilmesi gerekiyor.

Yasakçılık hiçbir biçimde böylesi bir vizyona hizmet etmez.

Çünkü eğer yasaklamayı marifet görürseniz;

- Makroekonomik göstergeleri iyileştirmeniz güçleşir.

- Kamusal hizmetlerin kalitesi düşer, maliyetlerini optimize edemezsiniz.

- Devletin gelirlerini kısıtlar, mali yapısını zayıflatırsınız.

- Sosyal riskleri bertaraf ettiğinizi zannedersiniz ama yasadışılığı teşvik ederek kontrolü ele alamamış olursunuz.

Bu konuda da devleti yönetenlerin güneydeki gelişmeleri dikkate alma zorunluluğu var.

Sektör temsilcileri doğal olarak kendi risklerinin çaresini üretme derdinde.

Devlet de sosyal açıdan kendi 21 yaş üstü vatandaşlarının karşı karşıya bulunduğu yeni riskleri ve kendi mali risklerini gözetmek durumundadır.

Dün sosyal riskleri bertaraf etmek için düşünülmüş bir çare eğer bugün değişen koşullarda tam zıddı bir sonuç doğuracaksa, bunu gözden geçirecek pratik bakış açısını devreye sokmak ayıp bir şey değildir.

Casinolarla ilgili en ufak bir tartışmada hemen Casinoların daha fazla vergi ödemesi önerisi gündeme getiriliyor.

Geçtiğimiz yıl sadece Şans Oyunları Vergisi gelirimiz 92 milyon TL civarındaydı. Bu yıl 104 milyon TL olacağı öngörülüyor ama masa ve makine sayısına göre Amerikan Doları üzerinden belirlenen vergiler nedeniyle bu miktarın 150 milyon TL’ye kadar çıkabileceği görülüyor. Yani aslında hali hazırda son bir yılda % 50’ye, son iki yılda da % 100’e varan bir vergi artışı söz konusu.

Bu miktara ilaveten Casinolar her işletme gibi gelir vergisi de ödüyor.

Kaldı ki Casinolardan azami düzeyde vergi toplanmasına kimsenin zaten bir itirazı da yok.

Ancak konuyu saptırmamakta büyük yarar var.

Çünkü son birkaç gündür mal bulmuş mağribi gibi bu konuya dört elle sarılanlar kamuoyunu istedikleri şekilde yönlendirmeye çalışıyor.

Mesele akılla değil küçüklü büyüklü birtakım beklentilerle ele alınmaya başlandı.

Hükümetteki görünür çatlağı büyütmek birilerinin işine geliyor.

Hâlbuki siyasete ve diğer bazı sektörlere finansman sağlama gibi ciddi boyutları olan bu hassas konuda hükümetin başlıca görevi tek vücut olup halka güven vermektir.

Tam da bu nedenle “her şeyin başı düzenleme ve denetlemedir” noktası çok önemlidir.

Devlet 21 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın “özgürce” güneye geçip kontrolsüz bir şekilde para harcamasına ve sosyal risklerin gerçeğe dönüşmesine seyirci kalmamalı.

Uzun süredir konuşulan başka bazı öneriler daha var.

Örneğin Şans Oyunu Salonu Ruhsatı alabilmenin koşulu olan asgari 500 yatak sayısının daha da artırılması gibi.

Zaman zaman tüm Casinoları Mesarya’da kapalı bir alana toplama önerisi de yapılıyor.

Ekonomiye ve sosyal yaşama zarar vermeyecek şekilde bütün önerilerin tartışılmasının ve somut bir projeye dönüştürülmesinin vakti geldi de geçiyor bile.

Ancak şurası çok önemli:

Belli çıkar çevrelerinin küçüklü büyüklü beklentilerle kamuoyunu şekillendirme fırsatı bulamaması gerekir.

Devlet diye tabir ettiğimiz aygıt tam da bunun için vardır.

Devlet;

Sosyal risklere ilişkin hassasiyetlerin çıkar çevreleri tarafından ustaca kullanılabileceği koşulları yaratmamaya özen gösterir.

İpleri ele alır, düzenler ve denetler.