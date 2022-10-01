Cassie adlı robot Guinness Dünya Rekoru kırdı

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01/10/2022

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Cassie adlı robot Guinness Dünya Rekoru kırdı

Cassie adlı iki ayaklı bir robot 100 metrelik koşuda Guinness Dünya Rekoru kırdı.

ABD'nin Oregon eyaletinde geliştirilen iki ayaklı robot Cassie, 2021'de 5 km'lik bir koşuyu 53 dakikanın biraz üzerinde tamamlayarak etkileyici bir gelişim göstermişti. Fakat bununla da sınırlı kalmadı. Robot, bu kez 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı.

Cassie, 100 metreyi 24.73 saniyede tamamladı. Böylece iki ayaklı bir robot için Guinness Dünya Rekoru kırdı. 100 metre koşuda “gerçek insan” rekoru ise 9.58 derecesi ile Usain Bolt’ta yer alıyor.

Bu, dünyanın en iyi koşucularının sahip olduğu 10 saniyenin altındaki sürelerden çok daha yavaş. Ancak araştırmacılar ilerlemenin süreceğine inanıyorlar.

Cassie, Oregon Eyalet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde geliştirildi ve Agility Robotics tarafından üretildi. Robotun bir deve kuşu gibi bükülen dizleri var.

01/10/2022 21:35
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TAGS: Cassie adlı robot Guinness Dünya Rekoru kırdı
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