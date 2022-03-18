CAS'tan FIFA'nın Rusya kararına onay!

CAS, FIFA'nın Rusya için aldığı Dünya Kupası eleme maçlarına katılımına ilişkin yasağını onayladı.

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18/03/2022

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CAS'tan FIFA'nın Rusya kararına onay!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın Rusya'nın 2022 Dünya Kupası finallerinde eleme maçlarında yer almamasına yönelik yasağını onayladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "İtiraz konusu karar yürürlükte kalmaya devam ediyor ve tüm Rus takımları ve kulüplerinin FIFA müsabakalarına katılımı askıya alınmaya devam ediyor. CAS tahkim yargılaması devam ediyor." denildi.

Rusya Futbol Federasyonu, Rusya'nın 24 Mart'ta  Polonya ile oynanması gereken Dünya Kupası play-off izin vermesi için FIFA'nın kararına itiraz etmişti. 

 

18/03/2022 15:41
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TAGS: CAS, FIFA, Rusya
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