Casus Van Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor

Güney Kıbrıs’ın gündemini yoğun şekilde meşgul eden casus van araç konusu bugün de Rum basını ve kamuoyunun gündeminde geniş şekilde yer aldı.

Alithia gazetesi: “Polis Suç Unsurunda Israr Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, söz konusu van aracın ait olduğu şirket binalarına Rum polisinin Perşembe günü yaptığı baskın sonrasında tutuklanan üç Kıbrıslı Rum’un mahkemece “serbest bırakıldıklarını” yazdı.

Gazete, Rum mahkemesinin, tutuklanan Kıbrıslı Rumların soruşturmanın gidişatını engellemeyecekleri kanısıyla serbest bıraktığını belirtirken soruşturmanın asıl zanlıları olan üç İsrail vatandaşının ise İsrail’e kaçtıklarını, geri dönmelerinin ise beklenmediğini vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise kendisine konu hakkında yöneltilen bir soruya, konunun yargı makamlarının işi olduğunu ve kendisinin bu konuda yorum yapmayacağını söyleyerek yanıt verdi.

Habere göre Anastasiadis, memnun edici şeyin, bu olaydan Güney Kıbrıs ile İsrail ilişkilerinin etkilenmemesi olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu durumu bir kez daha doğruladıklarının altını çizdi.

21/12/2019 13:35