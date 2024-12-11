Çatalköy - Esentepe Belediyesi tarafından Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi Düzenlendi

Çatalköy - Esentepe Belediyesi, beldede faaliyet gösteren gıda işletmeleri için düzenlenen Gıda Güvenliği ve Temel Hijyen Eğitimi, 11 Aralık 2024 tarihinde Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirildi.

Bu gün gerçekleştirilen Gıda Güvenliği ve Temel Hijyen Egitimi , bakkal, market, süpermarket, büfe, kafeterya, fırın, kasap, restoran, pastane, su üretim ve satış tesisi, buz imalatı, gıda deposu, soğuk hava depoları, gıda ithalat ve ihracat, zeytin işleme ve paketleme, süt ve süt ürünleri, kesimhane, imalathane, kreş, anaokulu, şarküteri, unlu mamül üreticileri, manavlar ve sebze-meyve toplayıcıları gibi birçok sektörden işletme temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Eğitimde, gıda güvenliği ve hijyen konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılar, hijyen kurallarına uygunluk ve gıda güvenliği standartlarını sağlama noktasında bilinçlendirildi.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, eğitimde yaptığı konuşmada, "İşin ucunda insan hayatı olduğu zaman fiziki ve maddi zorluklar önemli değildir. Bizler her gün rapor alıyor ve ufak tefek sıkıntılara karşı çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu eğitimde bizlere katılan herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu birimi kurmamızın amacı, bölgemizdeki işletmelere yardımcı olmak, halkımızın sağlığını korumaktır. Restoranlarımızın büyük bir bölümü 5 yıldızlı hizmet kapasitesine sahiptir. Marketlerimizin gıda üreten bölümleri hijyen kurallarına uymaya büyük özen gösteriyorlar. Avrupa Birliği ve Gıda mühendislerinin desteğiyle, güvenli gıda üretimi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte daha bilinçli ve sağlıklı bir ortam oluşturacağız. Duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Yaptığınız iş gerçekten çok ciddi bir iştir. Belediye olarak her zaman yanınızdayız ve yardımcı olmaktan gurur duyarız," ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.