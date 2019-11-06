Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi “Yıldız Olmak Kolay mı ?” Oyunuyla Turneye Çıkıyor

Çatalköy Belediye Tiyatro SU ekibi, müzikli komedi “Yıldız Olmak Kolay Mı ?” adlı tiyatro oyunuyla yarın akşam turneye başlıyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun saat 20.00’da başlayacak.

Oyun, 12 ve 14 Kasım tarihlerinde de devam edecek. 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden ( 0392 8152119 / 101) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir. Etkinlikler için yer ayırtanların, etkinliklerden iki gün önce biletlerini satın alması gerekiyor.

OYUNUN KONUSU NEDİR?

Nahit Sıtkı Örik’in romanından, Tarık Günersel’in uyarlayarak yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği oyun, 1944 yılında gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan ve dönemin önemli ses sanatçısı Müzeyyen Senar’ın hayatını ve o dönem yaşananları ele alıyor.

Oyunda, kolay yoldan ünlü olmak isteyen ve para kazanmaya çalışan oyun karakterlerinden Selma ve Selma gibi düşünüp hareket edenlerin yıldız olamadan balonlarının nasıl söndüğü anlatılıyor. Oyunda anlatılanların günümüzde de her iş kolunda geçerli olduğu eğlenceli ve komik bir şekilde gözler önüne seriliyor.

OYUNUN GENİŞ BİR KADROSU VAR

Oyunun genel sanat yönetmenliğini Derman Atik üstlenirken, yardımcı yönetmenliği, Fatma Tüney, Mehmet Soyluoğlu ve Perihan Hulusioğlu gerçekleştiriyor. Dekor tasarımı Derman Atik tarafından yapılırken, kostüm seçimi Mehmet Soyluoğlu, Fatma Tüney, ışık tasarımı Mehmet Saygıer, müzikler ve efektler Evren Mercimekçi tarafından yapılıyor.

Işık uygulaması Mehmet Saygıer, müzik efekt uygulama, Ömer Kadiroğlu, dekor uygulama Levent Korol ve Celal Onat tarafından yapılırken, Fethi Ercan da perdecilik görevinde yer alıyor. Özge Varoğlu Çerkez, Emine Gürçağ, Ersin Sargın, Haluk Ramon Serhun, Soner Eminağa, Özlem Akçal, Gamze Doğruyol, Rafet Futsi, Nezahet Sözerim Tunakan, Gülüşan Gazanfer, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Evren Mercimekçi, Fatma Tüney ve Dilek Seçkin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Sazende olarak Ferit Dar, Kemal Derin, Selçuk Orakçı görev alırken hanende olarak Fazie Sertel, Şerife Eminağa, Sevil Birben Sargın, Aileta Futsi, Ayşen Rahvancıoğlu, Jale Yılmaz, Bahar Akpınar oyuna ayrı bir renk katıyor.

Çatalköy Belediye Tiyatro SU ekibi 22 Kasım Cuma akşamı da Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak.

06/11/2019 15:59