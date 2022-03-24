Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde “Ödül” Adlı Oyun Sahnelendi

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24/03/2022

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Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde “Ödül” Adlı Oyun Sahnelendi

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında dün akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde, Ödül adlı tiyatro oyun sahnelendi.

Çatalköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) Gençlik Ekibinin sahnelediği “ Ödül”  İsmihan Yorgancı  tarafından yazılıp yönetildi.

Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu gençlere gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti, çiçek ve plaket takdim etti.

24/03/2022 11:09
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TAGS: Çatalköy Belediyesi, Erol Avgören Kültür Merkezi
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