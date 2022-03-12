Çatalköy Belediyesi'nin birleşmesine karşı çıkan CTP eylem yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Çatalköy Ocak Örgütü, Belediyeler Reformu kapsamında Çatalköy ve Arapköy’ün bağlı olduğu Çatalköy Belediyesi’nin Girne Belediyesi ile birleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu içeren bildirileri bölge halkına dağıttı ve belediye önünde basın açıklaması yaptı.

Çatalköy Belediyesi önünde yapılan açıklamaya CTP Girne milletvekilleri de katıldı.

Okunan basın bildirisinde, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun bir TV programında belediyenin battığı ve hizmet veremez duruma geldiği ile ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Basın açıklamasında Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu’na sorular da yöneltildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Çatalköy sahipsiz değildir! Onlar batırdı, biz kurtaracağız!

Hükümetin oldubittiye getirmeye çalıştığı Belediyeler Reformu’na göre Çatalköy ve Arapköy’ün de Girne Belediyesi’ne bağlanması planlanıyor.

Bu birleşmenin en ateşli savunucularından biri olan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, katıldığı bir televizyon programında (2 Mart 2022) Çatalköy Belediyesi’nin battığını ve hizmet veremez duruma geldiğini söyledi.

Hulusioğlu hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi yaşananların üstünü örtmek için Çatalköy Belediyesi’nin bir an önce Girne Belediyesi’ne bağlanması gerektiğini belirtti.

12 yıldır görevde olan bir belediye başkanının bölge halkının ne düşündüğünü önemsemeden yangından mal kaçırırcasına yapmış olduğu bu açıklamalar suçunu itiraf eder niteliktedir.

CTP Çatalköy Ocak Örgütü, Çatalköy Belediyesi’ni yönetmek için adaydır ve uzun süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm ayrıntılarıyla ele alınmadan ve altyapısı hazırlanmadan yapılacak bir birleşmenin sorunları çözmesi mümkün değildir.

Çatalköy halkı adına soruyoruz!

Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na aşağıdaki soruları soruyoruz! Sorularımıza mutlaka yanıt beklediğimizi ve her bir yanıtın 12 yıllık birikimin somut verileriyle desteklenmesi gerektiğini de hatırlatırız.

Çatalköy Belediyesi niye batmıştır?

Belediye Başkanının bahsettiği birleşmenin Çatalköy ve Arapköy halkına yararları nelerdir?

Çatalköy ve Arapköy halkının da kendisinin istediği birleşmeyi mutlaka istediği ile ilgili bilgi sahibi midir? Yoksa bu sadece kendi düşüncesi midir?

Bu kararı kime danışarak vermiştir?

Birleşmenin sonucunda belediye personelinin her türlü hakkı nasıl korunacak, çalışma koşulları, çalışma yerleri, görevleri, maaşları, birikimleri, sendikal hakları nasıl düzenlenecektir?

Çatalköy Belediyesi özerk ve nispeten daha küçük bir yapıya sahipken batmışsa, daha büyük bir yapının sorunlarıyla birlikte nasıl düze çıkacaktır? Bunun öngörüleri nelerdir ve ayrıntılı çalışması yapılmış mıdır?

Birleşmenin avantajlarının ve olası dezavantajlarının halka birlikte tartışılması gerekirken, bunun “Ben böyle istiyorum” diyerek yapılmak istenmesinin ve bunda ısrar edilmesinin en büyük nedeni nedir?

Geçmiş açıklamalarda birçok belediye başkanının icraatlarının doğru olmadığını savunmuş ve eleştirmiştir. Peki doğru yönetim şekli nedir? Nasıl olmalıdır?

Hulusioğlu: Soruları en kısa sürede detaylarıyla cevaplayacağım

Öte yandan Mehmet Hulusioğlu basın açıklaması ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli Çatalköy ve Arapköy halkı bugün Çatalköy Cumhuriyetçi Türk Partisinin Ocak Örgütünün broşür dağıtarak şahsıma sormuş oldukları soruları en kısa sürede detaylarıyla cevaplayacağım ve Belediyeler Reformuna tüm siyasi partiler destek verdiği gerçeği ortadayken sen niye reforum istiyorsun diye sormak bence Belediyecilikle uzaktan yakından alakası yok ayrıca Çatalköy Belediyesi borçlanmadan hayatını sürdüren ender belediyelerden biridir bu nasıl batmadır bana söylesinler.

Sorumlu yöneticilik anlayışıyla ne kişisel nede siyasi endişe taşımadan Reforumun doğru yapılabilmesi için katkı koymaya devam edeceğim saygı ve sevgilerle"

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12/03/2022 13:42