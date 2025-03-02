Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok: Her Canlının Yaşam Hakkına Saygı Gösteriyoruz!

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sokak hayvanlarına yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un duyurduğu projeye göre, otellerden artan gıda atıkları değerlendirilerek, sokak hayvanları için sağlıklı ve besleyici mama üretilecek.

Kurulacak özel tesis sayesinde, otel mutfaklarında oluşan artık gıdalar titizlikle işlenerek kedi ve köpeklerin tüketimine uygun hale getirilecek. Böylece hem gıda israfı önlenirken hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanarak yaşam kaliteleri artırılacak. Aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım sergilenecek ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması sağlanacak.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal sorumluluk bilinciyle her canlının yaşam hakkına saygı gösterdiklerini belirterek, bu projeyle sokak hayvanlarının düzenli ve sağlıklı beslenmelerinin güvence altına alınacağını vurguladı. Aynı zamanda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenirken, vatandaşların da desteğiyle daha yaşanabilir bir çevre oluşturulacağı ifade edildi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, bu anlamlı projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.