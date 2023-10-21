Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, İstanbul’da kompost tesislerini inceledi

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, geri dönüşüm ve sıfır atık projelerini hayata geçirmek adına İstanbul’da bir dizi temaslarda bulundu. Kırok, İstanbul Küçükçekmece ve İstanbul Sultanbeyli Belediyelerini ve Belediyelere ait Kompost Üretim Tesislerini yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Proje alanında incelemelerde bulunan Çatalköy- Esentepe belediye başkan, uzmanlarla birlikte daha önce çöp olarak kullandıkları atıkları proje ile birlikte geri dönüştürme fırsatı yakaladıklarını kendilerine belirterek, projenin birçok ülkeye örnek bir proje olduğunu söyledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, her geçen gün büyüyen ve gelişen Çatalköy-Esentepe bölgesinin daha çağdaş bir yapıya kavuşabilmesi için araştırmaları hızlandırdıklarını kaydetti.

Kırok, ziyareti kapsamında önce, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi’ni ziyaret ederek oradaki yetkililer ile bir araya geldi. Burada bir süre alanında uzman kişilerle görüşen Kırok, daha sonra İstanbul Küçükçekmece ve İstanbul Sultanbeyli Belediyelerinde hayata geçirilen yatırım ve projeleri yerinde inceleme fırsatı da buldu.

Geri dönüşümün belediyeler için olmazsa olmaz olduğu bilinciyle çalıştıklarını kaydeden Kırok, “Yapmış olduğumuz dış temaslar sonucunda bölgemizin ciddi sorunu olan yeşil atık ve organik atıkların komposto dönüştürülmesi için en kısa zamanda projemizi hayata geçirme adına İstanbul Küçük Çekmece ve İstanbul Sultanbeyler Belediyelerini ziyaret ettik. Buralardan elde ettiğimiz bilgiler ile en kısa sürede sıfır atık projesini bölgemizde de geliştireceğiz, çöpe atmak yerine, toprağa kazandırmak düşüncesindeyiz” dedi.

Belediye başkanı Kırok, çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek insanın temiz, sağlıklı bir çevrede yaşamasının en doğal hakkı olduğunu ve turizm ülkesi olmak isteyen ülkenin her bölgesinde bu uygulamaların yapılması gerektiğini de belirtti.