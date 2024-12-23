Çatalköy-Esentepe Belediyesi 13. Maaşları Ödedi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, bugün çalışanlarına 13. maaş ödemelerini gerçekleştirdi.

Belediye yetkilileri, çalışanların emeklerinin karşılığını zamanında alabilmesi için tüm mali süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. 13. maaşların ödenmesi, belediye çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı, yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın hak ettikleri maaşları, ekonomik zorluklara rağmen zamanında yatırmak önceliğimizdir. Bu, onların emeklerine olan saygımızın bir göstergesidir," ifadelerini kullandı.

Çalışanlar, ödemelerin düzenli olarak yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni yıl öncesinde gelen bu maaşın kendileri için önemli olduğunu vurguladılar.