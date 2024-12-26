Çatalköy-Esentepe Belediyesi 2024 yılına veda yemeğinde birlik ve başarı vurgusu yapıldı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, 2024 yılının son günlerinde Hurma Restoran’da düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe katılan Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, etkinlikte yaptığı konuşmada 2024 yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve belediyenin başarısına katkı sağlayan çalışanlarına teşekkür etti.

"Biz Büyük Bir Belediyeyiz"

Başkan Ceyhun Kırok, konuşmasında belediyenin geçtiğimiz 2 yıllık sürecini değerlendirdi. 2022 yılında yapılan belediye seçimlerinin ardından yaşanan zorlukları ve elde edilen başarıları dile getirdi.

“Belediyemizin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir belediye olduğunu görüyorum ve gurur duyuyorum” diyen Kırok, bu başarıların çalışanlarının katkılarıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Başkan Kırok “Hepimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için bundan sonraki yıllarda da hepimizin işine sahip çıkması gerekiyor” diyerek, çalışanlara büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

Yemeğin sonunda, Başkan Kırok, belediye çalışanlarının yeni yılını kutlayıp başarılarının devamını dileyerek, her birinin katkılarının çok değerli olduğunu ifade etti.