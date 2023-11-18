Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Belediye ekiplerimiz görevde olacak

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediye ekiplerinin gece boyunca görev başında olacağını duyurdu

Açıklamada, “Meteoroloji dairesinin verdiği bilgiye göre bu akşam ve yarın devam edecek olan yağışlardan dolayı Çatalköy-Esentepe Belediyesi sınırları içinde bulunan bölgelerde olası yaşanabilecek acil durumda hemen müdahale edebilmek için belediye ekiplerimiz görevde olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Acil durum telefon numaraları: ÇATALKÖY – ARAPKÖY – BEŞPARMAK 0548 891 77 77 0548 865 78 54 0533 844 24 95 ESENTEPE – KARAAĞAÇ 0548 866 01 93 BAHÇELİ 0533 873 50 71